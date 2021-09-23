روسيا تسجل للمرة الثانية حصيلة وفيات يومية قياسية بلغت 820 وفاة في ال24 ساعة الماضية

سجلت روسيا اليوم، للمرة الثانية، حصيلة وفيات بكوفيد هي الأعلى فيما يسهم انتشار المتحور “دلتا” وبطء عملية التلقيح في تفشي العدوى، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

ووثقت أرقام حكومية 820 وفاة في الساعات ال24 الماضية و21 الف و438 إصابة جديدة. وكانت قد أفادت عن حصيلة مماثلة في أواخر آب الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: “إنه ليس على علم بخطط لإعادة فرض إغلاق رغم تزايد الأعداد”.

وقالت نائبة رئيس البلدية اناستاسيا راكوفا: “إن الزيادة تعود لأسباب منها الارتفاع الفصلي في أمراض جهاز التنفس والمخالطة بين الناس بعد عطلة الصيف”.

يشار الى ان العديد من اللقاحات الروسية ضد كوفيد متاحة منذ أشهر، لكن السلطات تواجه صعوبة في إقناع مواطنين مشككين بجدوى التطعيم. وفي هذا السياق، لم يتلق سوى 28 بالمئة من المواطنين جرعات كاملة، حسبما أظهرت بيانات حكومية.

المصدر: ا ف ب