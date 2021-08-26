قتلى بإطلاق نار في واشنطن

قتل رجل مسلح ثلاثة أشخاص وأصاب آخر خلال سلسلة من عمليات إطلاق النار وإضرام للنيران بشكل متعمد في واشنطن. وأفادت قناة KEPR أنه تم استدعاء الشرطة بشأن عدة حرائق وإطلاق نار حوالي الساعة الرابعة صباحا في مدينة فينلي بواشنطن. وعندما وصل عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، وجدوا رجلا مصابا بطلق ناري ومنزلين مشتعلين. وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به في الحرائق في فينلي أشعل حرائق متعددة في جميع أنحاء مقاطعة بينتون.

وقد تم العثور على شاحنة المشتبه به في وقت لاحق في غرب ريتشلاند. وأبلغت الشرطة عن إطلاق أعيرة نارية من داخل السيارة، وقد رد عناصرها بإطلاق النار على السيارة. وعلى الأثر اشتعلت السيارة وسمع أصوات إطلاق ذخيرة حية داخل السيارة.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة مجهولة الهوية داخل الشاحنة المحترقة، مشيرة إلى أنه تم أيضا العثور على جثتي شخصين آخرين داخل منزل آخر ويعتقد أنهما على صلة بالمشتبه به وأن التحقيق مستمر.

المصدر: روسيا اليوم