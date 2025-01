تصادم طائرة ومروحية في واشنطن… حديث عن مقتل كل الركاب وأعمال البحث مستمرة

أفادت مصادر أميركية بسقوط قتلى وانتشال جثث إثر اصطدام طائرة ركاب تابعة لشركة “أميركان إيرلاينز” بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مطار ريغان في العاصمة واشنطن، بينما استغرب الرئيس دونالد ترامب وقوع الحادث بهذه الكيفية.

🚨 #BREAKING: New angle of the American Airlines plane vs. Blackhawk crash in DC

The Blackhawk sees to be almost TOTALLY dark. pic.twitter.com/C6AXBSeXjZ

— Nick Sortor (@nicksortor) January 30, 2025