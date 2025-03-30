الولايات المتحدة: مقتل شخصين وإصابة 4 بإطلاق نار في واشنطن

قتل شخصان وأُصيب أربعة آخرون في إطلاق نار وقع يوم السبت خلال حفلة منزلية في مدينة تاكوما بولاية واشنطن.

وقالت السلطات المحلية إن “فتى قاصرا اعتُقل على خلفية الحادث”، وتابعت “تلقى ضباط الشرطة بلاغات عن 30 إلى 40 شابا يركضون ويصرخون خارج منزل، حيث أفاد عدد من المتصلين بحدوث شجار في الشارع”، واضافت “قبل وصول الشرطة، سُمع دوي إطلاق نار، بينما كان الأشخاص يفرون والمركبات تبتعد عن المكان”.

ولفتت السلطات الى ان “الضباط حاولوا إنقاذ حياة شاب في موقع الحادث، لكنه فارق الحياة، بينما توجه خمسة آخرون إلى المستشفيات بأنفسهم”، وتابعت “لاحقا توفي أحد المصابين متأثرا بجراحه، بينما يعاني الأربعة الباقون من إصابات خطيرة، لكن من المتوقع أن يتعافوا”.

المصدر: روسيا اليوم