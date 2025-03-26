الناتو: مقتل 4 جنود أمريكيين أثناء التدريب في ليتوانيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(الناتو) مارك روته مساء يوم الأربعاء مقتل أربعة جنود أمريكيين فقدوا أثناء التدريب في ليتوانيا يوم الثلاثاء.

وقال روته “وردت أنباء عن مقتل أربعة جنود أمريكيين في حادث في ليتوانيا”، وأفاد بأن تفاصيل الحادث الذي وصفه بـ”الخبر المروع” لا تزال غير واضحة، وأضاف “أفكارنا مع عائلاتهم وأحبائهم”.

وفي وقت سابق، قالت القوات المسلحة الليتوانية إنها “تلقت تقريرا يوم الثلاثاء عن فقدان أربعة جنود أمريكيين ومركبة مجنزرة واحدة أثناء تدريب في شرق البلاد”.

وتم نشر قوات ليتوانية وأجنبية بالإضافة إلى طائرات هليكوبتر، للبحث عن المفقودين.

كما أعلن الجيش الأمريكي “فقدان أربعة جنود في منطقة تدريب بساحة تدريب الجنرال سيلفستراس زوكاسكاس في بابرادي خارج العاصمة الليتوانية”، وذكر “أنهم كانوا يتدربون بالقرب من بابراد في شرق ليتوانيا بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا”، ولفت الى أن “الجنود وهم جميعا من اللواء الأول فرقة المشاة الثالثة، كانوا يقومون بتدريب تكتيكي مقرر وقت وقوع الحادث”.

المصدر: روسيا اليوم