الناتو: قدمنا لاوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة تجاوزت الـ20 مليار يورو منذ بداية 2025

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته إن “الدول الأعضاء في الحلف قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا تجاوزت قيمتها 20 مليار يورو منذ مطلع العام الحالي”.

وقال روته في حديث له يوم الاربعاء “خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، قدم الحلفاء لأوكرانيا أكثر من 20 مليار يورو من الدعم العسكري لعام 2025″، وأكد أن “الحلف سيواصل دعمه لكييف”، وأشاد “بالجهود الأمريكية الرامية إلى تسوية النزاع”.

وفي وقت سابق، خلال كلمة ألقاها في البرلمان الأوروبي في بروكسل، قال روته إنه “يتعين على الدول الأعضاء في الحلف الحفاظ على دعمهم لأوكرانيا وتعزيزه لتغيير مسار الحرب وردع العدوان المستقبلي، وتمكينها من التفاوض من موقع قوة”.

المصدر: روسيا اليوم