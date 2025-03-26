موسكو: روسيا مستعدة لتنفيذ مشاريع مشتركة مع الولايات المتحدة

أكد “مساعد الرئيس الروسي” نيكولاي باتروشيف أن “روسيا مستعدة لتنفيذ مشاريع مشتركة ذات منفعة متبادلة مع الولايات المتحدة”، وتابع “كل شيء يعتمد على مصلحة ورغبة الجانب الأمريكي”.

وقال باتروشيف في حديث له يوم الاربعاء “كل شيء سيعتمد على الاهتمام الذي يبديه الأمريكيون”، وأضاف “لم نطرد أحدا قط، نحن دائما على استعداد للتعاون إذا كانت هناك رغبة فسنتحدث معهم”، وتابع “هناك مشاريع مشتركة مثيرة للاهتمام ومفيدة للطرفين يمكن مناقشتها وستكون في منفعة كل من الولايات المتحدة وروسيا”.

ومن جانبه، أفاد البيت الأبيض عقب المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب بأن “تحقيق السلام في أوكرانيا سيسمح لروسيا والولايات المتحدة بالتوصل إلى عقد صفقات اقتصادية هائلة وكذلك ضمان الاستقرار الجيوسياسي في العالم”.

المصدر: روسيا اليوم