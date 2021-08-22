النمسا ترفض استقبال مزيد من اللاجئين الأفغان وتدعو لتأمين الحدود الأوروبية ومواجهة الهجرة غير الشرعية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 22 2021 - 11:52

النمسا ترفض استقبال مزيد من اللاجئين الأفغان وتدعو لتأمين الحدود الأوروبية ومواجهة الهجرة غير الشرعية (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 22 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة