برلماني نمساوي: لا بديل للغاز الروسي في بلادنا

قال البرلماني النمساوي رومان هايدر إنه “لا يوجد لدى بلاده بدائل للغاز الطبيعي الروسي”، وتابع “تعاني وزيرة الطاقة النمساوية ليونور جوسلر من هوس الطاقة الخضراء، ورغم تصريحاتها السابقة حول عدم موثوقية خيار الحصول على الغاز من روسيا، إلا أنها لا تملك أية فكرة عن كيفية رفض الغاز من روسيا”.

وأضاف هايدر السبت “الوزيرة مهووسة جدا بالصفقات الخضراء لكن ليس لديها أي فكرة عن كيفية التخلي عن الغاز الروسي، لذلك دعت موردي الغاز لإخبارها بكيفية القيام بذلك”، وتابع “هي لم تصبح أكثر دراية ومعرفة بعد اللقاء”، واكد “الحقيقة ان النمسا ليس لديها بديل للغاز الروسي”.

وشدد هايدر على أن “بلاده تحصل على جزء من الغاز من ألمانيا وإيطاليا، لكن فيينا لا تريد أن تعرف من أين تحصل هاتين الدولتين على هذا الغاز”، وتابع “إننا نميل إلى الاعتقاد بأن أكثر بكثير من نسبة 64٪ المعلنة من الغاز، تأتي من روسيا”.

ويوم الاثنين الماضي، قالت الوزيرة ليونور جوسلر، إن النمسا لا تزال تتلقى معظم إمداداتها من الغاز من روسيا. وأشارت الوزيرة إلى أن الحصول على الغاز من روسيا خيار “غير موثوق به”، ويجب بذل الجهود للتخلي عن موارد الطاقة الروسية.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على واردات الغاز الروسي، لكن معظم دوله الأعضاء فيه، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حددت هدفها لتقليل مشتريات الغاز من روسيا.

من جانبها صرحت شركة غازبروم مرات كثيرة، أنها تفي بجميع التزاماتها تجاه المستهلكين الأوروبيين.

المصدر: روسيا اليوم