رئيس الجمهورية: نحذر من تسييس مأساة التليل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2021 - 16:46

رئيس الجمهورية: نحذر من تسييس مأساة التليل

منذ 3 ساعة 15 August، 2021
الرئيس ميشال عون
لبنان

حذر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، من “تسييس المأساة التي وقعت في التليل واستغلال دماء الشهداء لرفع شعارات وإطلاق دعوات تكشف بوضوح نيات مطلقيها وضلوعهم بمخططات هدفها الإساءة الى النظام ومؤسساته”، ودعا الى “إظهار أقصى درجات التضامن في هذه الظروف الصعبة، والتعالي على الجراح والانقسامات”.

وقال “سبق وعرضت في الجلسة الأخيرة للمجلس تقريرا عن الوضع في منطقة الشمال، وتحديدا أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني، وطلبت من قادة الأجهزة الأمنية الاجتماع للتنسيق في ما بينهم واستنتاج الخلاصات ليبنى على الشيء مقتضاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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