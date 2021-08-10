مدير قسم مختبرات المناعة الروسي ينصح بالتطعيم بعد ستة أشهر من الإصابة بفيروس كورونا

أعلن مدير قسم مختبرات المناعة في معهد باستور لأبحاث علم الفيروسات الروسي ألكسندر سيمينوف اليوم الثلاثاء أن المناعة بعد الإصابة بفيروس كورونا قد لا تكون كافية للحماية من التحورات الجديدة للفيروس، لذلك يجب تطعيم كل شخص أصيب بالفيروس وشفي بعد ستة أشهر، لأن جميع اللقاحات في العالم تحمي من سلالة “دلتا”.

وقال سيمينوف “كل لقاحات العالم المعترف بها والجيدة تحمي من سلالة” دلتا “، لكن أولئك الذين أصيبوا بالعدوى يحتاجون فقط إلى إعادة التطعيم، لأنهم كانوا مرضى بالفيروس” الصيني “، والحصانة التي تشكلت لديهم، بشكل عام غير كافية”، مشيراً إلى أنه، يجب التطعيم بعد ستة أشهر من تعافي الشخص من الفيروس”.

ويذكر أن التحور من نوع “دلتا” من فيروس كورونا أصبح أكثر انتشارًا. ويتميز هذا التحور بطفرات عديدة في بروتين سبايك وانتشاره في بلدان مختلفة، وتم العثور على سلالة “دلتا” مؤخرًا في العديد من البلدان، بما في ذلك وفي عدد من مناطق روسيا.

وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد “كوفيد-19” ، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح “سبوتنيك في” فعالية تتجاوز 90 بالمئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

كما تم تطوير لقاحين آخرين ضد “كورونا”، وهما لقاح “إيبيفاك كورونا”، من انتاج مركز “فيكتور” التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن الروسية، ولقاح “كوفيفاك” الذي طوره مركز “تشوماكوف” التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

وفي أوائل شهر أيار/مايو تم تسجيل اللقاح المحلي الرابع، “سبوتنيك – لايت”، ذو الجرعة الواحدة.

المصدر: وكالة سبوتنيك