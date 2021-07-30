متحدث القوات المسلحة اليمنية يعلن عن المرحلة الثانية من عملية النصر المبين

أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء.

وقال العميد يحيى سريع في بيان صادر عن القوات المسلحة اليوم الجمعة: “إن المرحلة الثانية من “النصر المبين” أدت إلى تحرير مديريتي نعمان وناطع وطرد العناصر التكفيرية المرتبطة بتحالف العدوان وتكبيدها خسائر فادحة”.

وأكد سريع وقوع المئات من المرتزقة والعناصر التكفيرية بين قتيل ومصاب وأسير واغتنام كمية من الأسلحة خلال المرحلة الثانية من عملية النصر المبين.

وأضاف أن”الجيش واللجان الشعبية بصدد تطهير ما تبقى من جيوب للعناصر التكفيرية في محافظة البيضاء بعد تحرير معظم مناطقها، مشيرا إلى أن قوات الجيش واللجان الشعبية مستمرة في عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وتحرير كافة أراضي الجمهورية وفرض السيادة وتحقيق الاستقلال”.

المصدر: المسيرة