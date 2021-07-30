متحدث القوات المسلحة اليمنية يعلن عن المرحلة الثانية من عملية النصر المبين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2021 - 17:00

متحدث القوات المسلحة اليمنية يعلن عن المرحلة الثانية من عملية النصر المبين

منذ 1 ساعة 30 July، 2021
العميد سريع
اليمن - عربي وإقليمي

أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء.

وقال العميد يحيى سريع في بيان صادر عن القوات المسلحة اليوم الجمعة: “إن المرحلة الثانية من “النصر المبين” أدت إلى تحرير مديريتي نعمان وناطع وطرد العناصر التكفيرية المرتبطة بتحالف العدوان وتكبيدها خسائر فادحة”.
وأكد سريع وقوع المئات من المرتزقة والعناصر التكفيرية بين قتيل ومصاب وأسير واغتنام كمية من الأسلحة خلال المرحلة الثانية من عملية النصر المبين.
وأضاف أن”الجيش واللجان الشعبية بصدد تطهير ما تبقى من جيوب للعناصر التكفيرية في محافظة البيضاء بعد تحرير معظم مناطقها، مشيرا إلى أن قوات الجيش واللجان الشعبية مستمرة في عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وتحرير كافة أراضي الجمهورية وفرض السيادة وتحقيق الاستقلال”.

المصدر: المسيرة

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