اليمن | القوات المسلحة تستهدف هدفا عسكريا للعدو في يافا المحتلة و تسقط طائرة استطلاعية في أجواء صعدة

استهدفت القوات المسلحة اليمنية، نهار الجمعة في 4 نيسان / ابريل الجاري، بطائرة من دون طيّار، هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ، كما تمكنت من إسقاطِ طائرةٍ استطلاعية، أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَّ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ صعدة، مؤكدة استمرارها في نصرة الشعب الفلسطينيّى المظلوم ومقاومته.

وفي بيان صادر عنها، فجر اليوم السبت، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أنّ سلاحُ الجوِّ المسيرُ نفّذ عمليةً عسكريةً استهدفتْ هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ، وذلك بطائرةٍ مسيّرةٍ نوعِ “يافا”.

وفي سياقٍ آخر، قال العميد سريع، إنّ الدفاعات الجوية تمكّنت من إسقاطِ طائرةٍ استطلاعيةٍ من نوعِ Giant Shark F360، تعملُ لصالحِ العدوِّ الأمريكيِّ الإسرائيلي، أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَّ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ صعدة، وذلك بصاروخٍ أرضِ جوٍّ محليِّ الصنع.

وأكّد العميد سريع، أنّ هذه العمليات تأتي “انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، و رداً على استمرارِ حربِ الإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ إخوانِنا في غزةَ وارتكابِ المجازرِ بشكلٍ يوميٍّ وبدعمٍ أمريكيٍّ وصمتٍ عربيٍّ وإسلاميٍّ ودولي”.

وأهابت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ، بكافةِ الأحرارِ من أبناء الامّة، إلى سرعةِ التحركِ انتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ولوقفِ حربِ الإبادةِ الجماعيةِ التي تُرتكبُ بحقِّه، فهذهِ الجرائمُ المروعةُ تُرتكبُ اليومَ في غزةَ.

وحذّرت القوات المسلحة اليمنية، من أنّ هذه الجرائم قد “تكون غداً قد تكونُ في مدنٍ وعواصمَ وبلدانٍ عربيةٍ وإسلاميةٍ أخرى”، وأنَّ عواقبَ الصمتِ والتخاذلِ وعدمِ تأديةِ الواجبِ الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ ستكونُ وخيمةً على الجميع.

وجددت القواتُ المسلحةُ، التأكيد على أنَّها مستمرةٌ في تنفيذِ واجباتِها تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

المصدر: وكالات