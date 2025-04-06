“ترومان” وحاميتها وسفن إمدادها.. في مرمى القوات المسلحة اليمنية

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحي سريع، عن خوض القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقواتِ البحريةِ اليمنية، اشتباكاً مع عددٍ من القطعِ الحربيةِ الأميركية، شمالي البحر الأحمر، ومنها حاملة الطائرات “ترومان”، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وأشار سريع إلى أنّ العملية أدت إلى إعاقة العدو عن شن هجمات عدوانية على بلدنا خلال فترة الاستهداف.

كما أعلن العميد سريع عن تنفيذ القوات البحرية في القوات المسلحة عمليةً عسكريةً “استهدفت سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحاملة الطائرات ترومان بصاروخ باليستي”.

حاملة الطائرات الاميركية هاري اس ترومان

وشدّد على أن “اليمن قيادةً وشعباً وجيشاً، يخوض بكل بسالة معركة الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم تنفيذاً للواجبات الدينية والأخلاقية والإنسانية، وأنَّ القوات المسلحة مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها الإسنادية والدفاعية حتى وقف العدوانِ على غزة ورفع الحصارِ عنها”.

وفي سياق متصل، كشفت شبكة “سي أن أن” الأميركية، أن الحملة العسكرية الأميركية ضدّ صنعاء، كلّفت نحو مليار دولار خلال أقلّ من 3 أسابيع، على الرغم من محدودية تأثير الهجمات على قدرات اليمنيين.

المصدر: مواقع اخبارية