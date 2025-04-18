صنعاء تستهدف “بن غوريون”… وحاملتَي طائرات أميركية

أكدت صنعاء اليوم أنها ستستمر في مواجهة العدوان على اليمن، وإسنادها المقاومة الفلسطينية في غزة، مع ارتفاع حصيلة الضربات الأميركية على منشأة رأس عيسى النفطية ليل أمس، إلى أكثر من 70 شهيداً.

وأعلن الناطق العسكري، العميد يحيى سريع، في بيان جديد، مهاجمة “هدف عسكري” في محيط مطار بن غوريون وسط فلسطين المحتلة، بـ”صاروخ باليستي، من نوع (ذو الفقار)”.

كما أعلن استهداف حاملتَي الطائرات الأميركيتين “ترومان” و”فينسون” والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي، بصواريخ مجنحة وطائرات مُسيّرة.

وأعلن أيضاً إسقاط طائرة أميركية من “نوع MQ-9” أثناء قيامها بتنفيذ «أعمال عدائية في أجواء محافظة صنعاء»، بصاروخ أرض جو محلي الصنع، مشيراً إلى أنها “الخامسة في غضون ثلاثة أسابيع، والعشرين خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، إسناداً لغزة”.

إلى ذلك، أكد سريع أن “الحشد العسكري الأميركي، واستمرار العدوان على بلدنا، لن يؤدي إلّا إلى المزيد من عمليات التصدي والاستهداف والاشتباك والمواجهة”.

كما شدد الناطق العسكري على أن “العدو لن يجني من تصعيد العدوان على بلدنا إلّا الخيبة والفشل والهزيمة، ولن تحقق حاملة طائراته التي وصلت مؤخراً، ما فشلتْ في تحقيقه خمسُ حاملات سابقة، نجحت القوات المسلحة في مواجهتها ومطاردتها وإجبارها على المغادرة”.

وختم سريع بتأكيد أن “اليمن العزيز الحر المستقل لن يتراجع عن الاستمرار في عملياته الإسنادية للشعب الفلسطيني، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ويُرفع الحصار عنها”.

وكانت حصيلة الاستهداف الأميركي لمنشأة رأس عيسى النفطية، في محافظة الحديدة الساحلية، غربي اليمن، قد ارتفعت إلى 74 شهيداً و171 جريحاً، في حصيلة غير نهائية، وفقاً لوزارة الصحة في صنعاء.

المصدر: مواقع