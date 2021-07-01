دعم الدواء مستمر.. – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2021 - 20:50

دعم الدواء مستمر..

منذ 25 mins 1 July، 2021
تقارير مصورة - لبنان

صحيا، تاكيدٌ على استمرارِ دعمِ الدواءِ خلالَ اجتماعٍ مخصصٍ لذلك في بعبدا.

المصدر: قناة المنار

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