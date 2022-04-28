ما جديد ازمة الدواء؟

أكدت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في بيان “بعد انقطاع قسم كبير من الأدوية، أن المشكلة الأساسية لتأمين الأدوية المدعومة إلى لبنان هي مشكلة مالية بحتة. وهذه المشكلة تتفاقم للأسف بشكل مطرد نظرا لشح أموال الدعم”.

أضاف البيان :”أن الحل لأزمة الدواء يكمن في خطوتين أساسيتين ومترابطتين. الخطوة الأولى هي توفير الاعتمادات والتمويل، بغية تأمين استيراد الأدوية المدعومة. أما الخطوة الثانية، فهي تسريع وتيرة دفع مستحقات الشركات والمعامل المصنعة في الخارج، لكي تتمكن من متابعة تسليم الأدوية الى لبنان”.

واعتبرت “أن قيمة هذه المستحقّات قد فاقت ال400 مليون دولار أميركي، أي أن المعامل المصنعة قد أرسلت أدوية بهذه القيمة قد تم بيعها في السوق على السعر المدعوم، دون أن يقوم لبنان بتسديد ثمنها بحسب الآلية المتبعة. وقد نتج عن هذا الأمر اهتزازا لثقة المصنعين في الخارج بلبنان. واللافت في هذا الأمر هو أن القطاع الدوائي هو القطاع الخاص الوحيد الذي أقرض لبنان مبالغ كبيرة كهذه منذ بدء الأزمة المالية في شهر أكتوبر 2019. وهذا يشكل دليلا دامغا وقاطعا على أن القطاع الدوائي قد غلب حتما المصلحة اللبنانية العامة على المصلحة الخاصة”.

اضافت النقابة لنه “اذ تضع جميع إمكانياتها بتصرف المسؤولين من أجل إيجاد الحلول وتأمين احتياجات المرضى، تود أن تثني على الجهود الحثيثة لوزير الصحة العامة وطاقمه، الذين يدأبون لمحاولة ايجاد مصادر تمويل كما وإيجاد الحلول بما فيه خير المصلحة العامة”.

وزير الصحة

وقد صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة فراس الأبيض بيان اشار انه “في سياق المتابعة المستمرة لملف الدواء وما يواجهه تأمينه في السوق من تعقيدات مالية، عقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض خلال الأيام الماضية، سلسلة اجتماعات شملت نقابة المستوردين وتجمع الشركات العالمية لاستيراد الأدوية ونقابة مصانع الدواء ومصرف لبنان المركزي بهدف إرساء آلية تطبيقية محدثة للتحويلات المالية إثر قرار مجلس الوزراء استعمال حقوق السحب الخاصة”.

واضاف :أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بند ينص على طلب وزارة الصحة العامة بتحويل المبلغ المالي الشهري المخصص لاستيراد الدواء والبالغ خمسة وثلاثين مليون دولار. واليوم بدأ عدد من المصارف باستلام طلبات المستوردين لتمويل عمليات الإستيراد، بحيث من المتوقع بدء وصول الأدوية خلال الفترة القريبة المقبلة، على أن تعطى الأولوية لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية.

وقال البيان : “إن الوزير الأبيض يأمل أن يؤدي هذا الإنفراج والجهود المواكبة إلى إعادة عجلة استيراد الدواء إلى مسارها الطبيعي والسريع بعدما توقفت لمدة شهرين على التوالي، مكررا دعوته جميع المعنيين إلى إيلاء المسألة الأولوية الإنسانية والأخلاقية بعيدا عن الحسابات الأخرى، لأن المرضى لا يستطيعون تأجيل علاجهم أو الإمتناع عنه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام