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June 24 2021 - 18:16

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد بيلاروسيا

منذ 2 ساعة 24 June، 2021
الاتحاد الاوروبي_بيلاروسيا
الاتحاد الاوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد بيلاروسيا تشمل قطاع التكنولوجيا والمنتجات البترولية وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية.

وأوضح بيان للاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة تشمل حظر البيع أو الإمداد أو النقل والتصدير المباشر أو غير المباشر لأي تكنولوجيا أو برمجيات مخصصة للاستخدام في المراقبة أو الاعتراض عبر الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية وتكنولوجيا للاستخدام العسكري، وذلك لأي شخص أو كيانات أو هيئات محددة في بيلاروسيا.

كما تم فرض قيود على قطاع المنتجات البترولية، بجانب الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية.

وزعم البيان أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على بيلاروس “جاءت كرد على تصعيد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في بيلاروسيا، والقمع العنيف للمجتمع المدني والمعارضة والصحفيين، بجانب الهبوط القسري لطائرة راين إير في مينسك في 23 مايو 2021”.

المصدر: مواقع

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