واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة بيلاروسيا

دعت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها في بيلاروسيا بالمغادرة بشكل عاجل.

وقالت الوزارة في بيان لها الاثنين “ندعو الى عدم السفر إلى بيلاروسيا ويتعين على المواطنين الأميركيين الموجودين هناك المغادرة على الفور”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “يتعين على المواطنين الأميركيين توخي الحذر عند التخطيط لمغادرة بيلاروسيا لأن المعابر الحدودية مع الدول المجاورة قد تغلق دون سابق إنذار”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد نشرت دعوة للأميركيين في آب/اغسطس 2023 لمغادرة بيلاروسيا بسبب إغلاق بعض نقاط التفتيش على الحدود مع ليتوانيا.

المصدر: روسيا اليوم