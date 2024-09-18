الاتحاد الأوروبي يدين “تفجيرات البيجر” في لبنان

أدان الاتحاد الأوروبي تفجيرات البيجر في لبنان التي أدت إلى “سقوط عشوائي للضحايا رغم أنها استهدفت جهة محددة على ما يبدو”، داعيا الأطراف المعنية إلى منع نشوب حرب واسعة في المنطقة.

وجاء في بيان صدر عن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأربعاء “رغم أن التفجيرات على ما يبدو استهدفت جهة محددة، إلا أنها أدت إلى خسائر فادحة عرضية بين المدنيين بما فيهم الأطفال. هذا مقلق للغاية، ولا يمكنني إلا أن أدين هذه الاعتداءات التي تعرض أمن واستقرار لبنان للخطر وتزيد من خطر التصعيد في المنطقة”.

وناشد بوريل “جميع الأطراف المعنية منع نشوب حرب واسعة تؤدي إلى عواقب خطيرة في المنطقة وخارجها”.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض في وقت سابق اليوم أن حصيلة ضحايا تفجيرات أجهزة البيجر أمس الثلاثاء في لبنان بلغت 12 قتيلاً، و2800 جريح، 300 منهم في حال حرجة.

المصدر: مواقع إخبارية