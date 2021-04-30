“الجبهة الديمقراطية”: نؤكد معارضتنا الحازمة لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية

أكدت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” معارضتها الحازمة لقرار تأجيل انتخابات المجلس التشريعي وبالتالي انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني.

واعتبرت الجبهة في بيان لها الجمعة ان “قرار التأجيل انتكاسة للجهود، التي بذلت على امتداد عام منذ الاجتماع مع الأمناء العامين من اجل طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتجديد بنيته وشرعية مؤسساته من بوابة العودة الى الشعب في انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني”.

ولفتت الجبهة الى أن “قرار تأجيل الانتخابات شكل صدمة حقيقية للرأي العام الفلسطيني، الذي راهن على أن تكون تلك الانتخابات بمحطاتها الثلاث مدخلا لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وخطوة جوهرية على طريق بناء نظام حكم ديمقراطي تعددي وتوازنات سياسية جديدة تحيي الأمل لدى المواطنين بفجر سياسي فلسطيني جديد”.

المصدر: بريد الموقع