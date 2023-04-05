الشيخ زيد ضاهر استقبل وفدا من “الجبهة الديمقراطية”.. النهج الوحيد لتحرير فلسطين هو المقاومة

استقبل مسؤول صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر الاربعاء وفدا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو قيادة الجبهة في لبنان فؤاد عثمان.

وقدم الوفد التبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، وشكر له التقديمات الاجتماعية للمخيمات.

وتم خلال اللقاء عرض للاوضاع الإجتماعية في المخيمات، وتحديدا في مخيم عين الحلوة حيث تمت مناقشة سبل التعاون للوقوف إلى جانب أهلنا في المخيمات في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.

وحيا المجتمعون “المقاومة الفلسطينية وأهلنا الصامدين في الأراضي المحتلة، خصوصا في باحات المسجد الأقصى”، واكدوا أن “النهج الوحيد لتحرير فلسطين هو البندقية وارادة المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام