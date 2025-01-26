الشيخ زيد ضاهر استقبل وفدا من “الجبهة الديمقراطية”.. وتأكيد على التمسك بالمقاومة

استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر السبت وفدا قياديا من “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” برئاسة عضو المكتب السياسي ومسؤولها في لبنان يوسف احمد.

وقدم الوفد التبريكات لقيادة حزب الله بالشهداء على طريق القدس في معركة اولي البأس وفي مقدمتهم سيد شهداء الامة السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين وكل القادة والشهداء وتبادل الطرفان التهنئة بالإنتصار المبين الذي حققته المقاومة في غزة رغم كل الآلام والتضحيات التي قدمتها والشعب الفلسطيني.

وقدم الوفد الشكر والتقدير لقيادة الحزب على ” جهودها في دعم أهلنا في المخيمات على كافة المستويات لاسيما الصحية والإجتماعية”، مثمنا “مواقف حزب الله الداعمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني”.

وجرى خلال اللقاء التباحث في قضايا مشتركة وفي أوضاع الفلسطينيين في لبنان، وأكد المجتمعون “التمسك بالمقاومة كخيار وحيد لتحرير الأرض والمقدسات والأسرى وأهمية تعزيز قوة المقاومة في ردع العدوان عبر وحدة الصف المقاوم.

وحيا المجتمعون “الشعب الفلسطيني في كل المدن والمخيمات والقرى في الضفة الغربية ومجاهديه الذين يواجهون العدو بكل ما يملكون”، وأكدوا على “ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة للشعبين اللبناني والفلسطيني وللمقاومة لاسقاط المؤامرات ومواجهة التحديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام