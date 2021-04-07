الرئيس عون استقبل شكري: الحكومة الجديدة ستتولى مهمات عديدة منها الإصلاحات الضرورية

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون خلال استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري على “دقة المهمات التي ستلقى على عاتق الحكومة الجديدة، لا سيما في مجال الإصلاحات الضرورية التي يلتقي اللبنانيون والمجتمع الدولي في المناداة بها والعمل على تحقيقها، وفي مقدمها التدقيق المالي الجنائي لمحاسبة الذين سرقوا أموال اللبنانيين والدولة على حد سواء”.

وأعرب الرئيس عون عن تقديره وامتنانه “للدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة لبنان في مواجهة الازمات المختلفة التي يعاني منها، لا سيما الازمة الحكومية”، وتمنى ان “تثمر هذه الجهود نتائج إيجابية، لا سيما اذا ما توافرت إرادة حقيقية للخروج من هذه الازمة، من خلال اعتماد القواعد الدستورية والميثاقية التي يقوم عليها النظام اللبناني وبالتعاون مع جميع الأطراف اللبنانيين من دون اقصاء او تمييز”.

وحمل الرئيس عون شكري تحياته للرئيس السيسي، وشكره على مبادرته القائمة على “وقوف مصر على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، كما كانت دائما عبر التاريخ”.

من جهته، نقل شكري رسالة من الرئيس السيسي الى الرئيس عون أكد فيها “تضامن جمهورية مصر العربية مع لبنان ودعمها للمساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة”، واكد ان “مصر لن تدخر جهدا في مواصلة دعمها للبنان في خلال هذه المرحلة الدقيقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام