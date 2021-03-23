البرازيل تسجل 1383 وفاة ونحو 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الاثنين، تسجيل 1383 وفاة و49293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وبلغ هذا المؤشر يوم 17 مارس 90303 حالات، وفي 18 مارس 86982، وفي 19 مارس 90570، ما يمثل حصيلة قياسية، وفي 20 مارس 79069.

وسجلت البلاد ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

المصدر: وكالة رويترز