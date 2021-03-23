نيجيريا تعلق رحلات “طيران الإمارات” بسبب اختبارات كورونا

أعلنت نيجيريا عن تعليق رحلات شركة “طيران الإمارات” من وإلى أراضيها الأسبوع الماضي، بعد أن فرضت الناقلة الإماراتية شروطا لاختبارات إضافية لكورونا على الركاب القادمين من نيجيريا.

وقال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا في مؤتمر صحفي، إن “شركة طيران الإمارات طالبت الركاب من نيجيريا بإجراء ثلاثة اختبارات لكورونا في غضون 24 ساعة، مما دفع الحكومة إلى تعليق عملياتها مع استثناء رحلات الشحن والرحلات الإنسانية”.

وقالت “طيران الإمارات” الأسبوع الماضي، إن “رحلات الركاب من وإلى نيجيريا تم تعليقها حتى إشعار آخر تماشيا مع توجيهات الحكومة”.

ورفعت نيجيريا الشهر الماضي تعليقا لرحلات طيران الإمارات كانت فرضته، بعد أن سعت الشركة إلى اختبارات إضافية لكورونا للركاب القادمين من نيجيريا.

المصدر: وكالة رويترز