الرئيس روحاني: يجب رفع العقوبات الظالمة عن الشعب الايراني

أكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني على “ضرورة الغاء العقوبات الظالمة المفروضة على الشعب الايراني وانهاء هذا الظلم”، مضيفاً أن “النصر بات قريباً”. وهنأ الرئيس روحاني الأربعاء في اجتماع مجلس الوزراء بعيد المبعث النبوي الشريف، قائلاً “هو يوم تاريخي تجاوزنا الحرب الاقتصادية التي استمرت ثلاث سنوات، ويجب ان نقف في صف واحد لنلمس النصر الذي بات قريباً”.

واضاف أن “النصر ليس بعيداً بل اصبح قريباً والذين كانوا يعملون وراء مخططاتهم على فشل الشعب الايراني واركاعه اعترفوا اليوم بصراحة بفشلهم ويعلنون أن مخطاطاتهم هذه اعطت نتائج عكسية وهذا يعني انتصار الشعب الايراني”. واكد على “ضرورة الغاء العقوبات الجائرة التي فرضت على الشعب الايراني”.

وتطرق رئيس الجمهورية الى المشاكل التي يعاني منها الشعب الايراني، لافتاً إلى انه “يجب ان نبذل قصارى جهودنا لحل هذه المشاكل”، معرباً عن امله أن “تثمر هذه الجهود ونشهد تحسين الظروف لأبناء الشعب الايراني”.

المصدر: ارنا