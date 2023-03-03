السيد رئيسي : العدو يسعى لخلق اليأس بين الشعب

أكد الرئيس الايراني، السيد ابراهيم رئيسي، ان العدو بعد فشله في الحرب العسكري و الاقتصادي، اليوم يسعي لخلق اليأس بين الشعب، موضحاً ان الشعب الإيراني اليوم يتمتع بالاستقلال والحرية والنظام الذي اسس على اساس التصويت الشعبي والديمقراطية الدينية.

وأوضح السيد رئيسي أن “قوة الشعب هزمت العقوبات والتهديدات والحرب العسكرية التي استمرت 8 سنوات وأذهلت غطرسة العالم”، مضيفًا” بينما فشل العدو في الحرب العسكرية والاقتصادية، نري اليوم انه يسعى إلى وقف قطار التقدم، من خلال التمسك بالحرب الهجينة”.

وفي إشارة إلى حالات التسمم الأخيرة في المدارس، قال رئيس الجمهورية: “إن العدو يحاول خلق اليأس بين الناس من خلال حربه الهجينة، ومؤخراً بدؤو حربا نفسيا في قضية أمنية تتعلق ببعض المدارس، لخلق حالة من الرعب والتوتر لدى الطلاب و الآباء”.

وأوضح “أعداؤنا لديهم خطة لإحباط الناس، لكن الشعب هزم العدو بالقوة والبصيرة من خلال مشاركته اللحمية في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية”.

المصدر: وكالة مهر