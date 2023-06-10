رغم الحظر.. الولايات المتحدة مستورد للمنتجات النانوية الايرانية

اظهرت التقارير الواردة عن الجهات المستوردة للمنتجات النانوية الايرانية ان اميركا هي من ضمن قائمة زبائن هذه المنتجات الايرانية وهي تخالف حظرها التي فرضته بنفسها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان ايران تنتج اكثر من 1200 منتج استخدمت تقنية النانو في صنعها وتصدر ايران اكثر من 7 بالمئة من هذه المنتجات الى الخارج ، وان اكثر من 45 دولة في العالم تستورد هذه المنتجات النانوية الايرانية .

ويأتي العراق في مقدمة زبائن المنتجات النانوية الايرانية باستيراده 21 مليون دولار ، وتليه تركيا باستيرادها 12 مليون دولار ومن ثم اميركا ولبنان وجورجيا وافغانستان.

ويظهر استيراد اميركا لهذه المنتجات الايرانية رغم الحظر الذي تفرضه واشنطن على طهران، الازدواجية الاميركية ، كما انه يظهر ايضا ان المنتجات الايرانية المتطورة قد شقت طريقها نحو الاسواق العالمية رغم الحظر.

المصدر: مهر