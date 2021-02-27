المتحدث باسم الخارجية الايرانية خلال لقائه المسؤولين السوريين : #إيران ستقف الى جانب سوريا في إعادة الإعمار الاقتصادي والتعاون الثقافي (ارنا) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2021 - 09:38

المتحدث باسم الخارجية الايرانية خلال لقائه المسؤولين السوريين : #إيران ستقف الى جانب سوريا في إعادة الإعمار الاقتصادي والتعاون الثقافي (ارنا)

منذ 28 mins 27 February، 2021
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