شركاء النصر، شاركونا رأيكم

اكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد انه بحث مع نظيره الايراني حسين عبد اللهيان العلاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق.

واضاف المقداد خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده بدمشق اليوم، انه “تمت مناقشة التحديات التي يتعرض لها بلدانا واستمرار السياسات العدوانية من قبل واشنطن والغرب وخاصة الاستثمار في الإرهاب”.

وقال: “لقد راجعنا الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجولان السوري المحتل وأكدنا أهمية صمود الشعب الفلسطيني وأبناء الجولان وحتمية انتصارهما”.

كما واكد “وجوب الانسحاب الكامل للقوات التركية من جميع الأراضي السورية لإعادة العلاقات معها إلى طبيعتها”.

من جهته قال عبد اللهيان: “تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة المشتركة الإيرانية السورية برئاسة نائب الرئيس الإيراني ورئيس مجلس الوزراء السوري بطهران قريبا”.

وقال عبد اللهيان: ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية وأحدثها على مطار حلب الدولي.. وأؤكد أنه لم ولن تبقى أي ممارسة إجرامية واعتداء من قبل الكيان الإسرائيلي دون رد.

واضاف: “تمت مناقشة مواصلة محاربة الإرهاب وتواجد القوات الأمريكية غير الشرعية على الأراضي السورية بذريعة مكافحة الإرهاب”.

وقال”ان اقامة علاقات بين سوريا وتركيا على أساس حسن الجوار واحترام سيادة سوريا تخلق مناخا إيجابيا في المنطقة”.

لقاء رئيس مجلس الوزراء السوري

والتقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مساء اليوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء آليات متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى سورية مؤخراً ولقائه الرئيس بشار الأسد، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المشروعات المشتركة في المجالات المالية والمصرفية والطاقة والمشتقات النفطية والاتصالات والصناعة والسياحة، والخطوات المتخذة لتسهيل العمل المشترك وتذليل الصعوبات أمامه، وتعزيز دور قطاع الأعمال في البلدين، وزيادة التبادل التجاري الثنائي وزيادة نسب النمو في هذا المجال بما يعود بالمنفعة المشتركة على اقتصادي البلدين.

ولفت رئيس مجلس الوزراء السوري إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد السوري جراء الحصار الجائر وسيطرة الاحتلال والميليشيات التابعة له على الثروات الوطنية النفطية والزراعية في الجزيرة السورية، والإجراءات الحكومية لتشغيل مختلف القطاعات وزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات الشعب السوري، معرباً عن التقدير والشكر لإيران قيادة وحكومة وشعباً على الدعم الذي تقدمه لسورية في مختلف المجالات.

من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني رغبة بلاده في توسيع مجالات التعاون المشترك في سياق وثيقة التعاون طويل الأمد الموقعة بين الجانبين وضرورة بذل كل الجهود المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة واستخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية ومقايضة السلع، مشيراً إلى مواصلة بلاده تقديم الدعم لسورية لمواجهة الحصار الاقتصادي الذي تتعرض له.

حضر اللقاء الدكتور قيس محمد خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء السوري، والدكتور فادي الخليل رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وشفيق ديوب السفير السوري في طهران، ومحمد حاج إبراهيم مدير إدارة الشؤون الآفرو آسيوية وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية والمغتربين السورية.

المصدر: سانا + الوكالة الوطنية