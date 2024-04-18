عبداللهيان: إننا لا نسعى إلى إثارة التوتر في المنطقة وما يمكن أن يزيد من تطور التوتر في المنطقة هو سلوك النظام الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 05:58

عبداللهيان: إننا لا نسعى إلى إثارة التوتر في المنطقة وما يمكن أن يزيد من تطور التوتر في المنطقة هو سلوك النظام الصهيوني

منذ 41 mins 18 April، 2024
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