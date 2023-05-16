تقرير مصور | التعاون الايراني-السوري في قطاع النقل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2023 - 17:56
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تقرير مصور | التعاون الايراني-السوري في قطاع النقل
منذ 24 mins
16 May، 2023
ايران
-
سورية
-
عربي وإقليمي
من الاتفاقيات الموقعة بين ايران وسوريا ما يختص بتأهيل قطاع النقل السوري.
الاتفاقيات الايرانية السورية
العلاقات الايرانية السورية
ايران وسوريا
سوريا وايران
قطاع النقل السوري
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