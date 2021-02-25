6 أسرى دخلوا أعواما جديدة بسجون العدو الاسرائيلي

دخل ستة أسرى فلسطينيين الخميس أعوما جديدة في الأسر داخل سجون العدو الإسرائيلي.

والاسرى هم:

-الأسيران الشقيقان إبراهيم حسن محمود اغبارية (56 عامًا) و”محمد سعيد” حسن محمود اغبارية (53 عامًا)، من قرية المشيرفة المحتلة عام 1948، والمعتقلان عام 1992، بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات، والمشاركة في تنفيذ عملية جلعاد البطولية، وحكم عليهما بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى 16 عامًا، أمضيا 29 عامًا في سجون الاحتلال.

-الأسير أشرف نظمي محمد قيسي (36 عامًاً) من باقة الغربية في الداخل المحتل، المحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بالإضافة إلى 20 عامًا بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد الاحتلال، وهو معتقل منذ عام 2005، وأمضى 16 عامًا داخل سجون الاحتلال.

-الأسير رامي محمد محمود نور (41 عامًا) من مدينة نابلس، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 19 عامًا داخل سجون الاحتلال.

-الأسير موسى آدم سالم إخليل (31 عامًا) من بيت أُمَّر في مدينة الخليل، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 14 عاماً في السجون.

-الأسير محمد عبد الله حرب قاسم (31 عامًا) من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، المحكوم بالسجن 14 عامًا، ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 13 عامًا في السجون.

المصدر: فلسطين اليوم