وقفة تضامنية في مخيم برج الشمالي مع الاسرى في سجون العدو الاسرائيلي

نظمت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” يوم الجمعة وقفة في مخيم برج الشمالي في جنوب لبنان، بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني ودعما واسنادا لشعبنا في غزة والضفة والقدس المحتلة، بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية ومؤسسات وجمعيات ثقافية واجتماعية.

وألقيت بالمناسبة عدة كلمات حيت الاسرى ونضالهم من داخل المعتقلات الصهيونية، واعتبرت أن “فجر الحرية للأسرى أصبح قريب بفعل انجازات المقاومة”، وشددت على ان “قضية الاسرى هي عنوان الكرامة والنضال الفلسطيني وهي قضية وطن وحكاية شعب وارادة صمود لشعب ثائر يرفض الذل والاستسلام”.

ودعت الكلمات الى “الالتفاف حول قضية الأسرى الفلسطينيين واعتبارها معركة الكل الفلسطيني، لأن نصرة قضيتهم هي نصرة لفلسطين”، وشددت على ان “الوحدة والمقاومة هي طريق الانتصار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام