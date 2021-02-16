“فوربس” تكشف عن أول رجل أعمال روسي تبلغ ثروته 30 مليار دولار

أظهرت بيانات مجلة “فوربس” الأمريكية أن ثروة رئيس شركة “نوريلسك نيكل” فلاديمير بوتانين وصلت إلى مستوى 30 مليار دولار، ويعد هذا الرقم مستوى قياسيا لرجال الأعمال الروسي.

وبذلك أصبح بوتانين أول رجل أعمال روسي تبلغ ثروته مثل هذا المستوى في التاريخ، وفقا لتصنيف مجلة “فوربس”.

وأرجعت المجلة زيادة ثروة رجل الأعمال الروسي لارتفاع سعر سهم شركة التعدين الروسية العملاقة “نوريلسك نيكل” في البورصات.

تجدر الإشارة إلى أن سهم “نوريلسك نيكل” لم يتأثر بقرار المحكمة الروسية الذي ألزمها بدفع ثمن أضرار لحقت بالبيئة جراء تسرب في الوقود.

وتم تصنيف بوتانين في المرتبة الـ50 في قائمة “فوربس” لأغنى أغنياء العالم، ويتصدر مؤسس “أمازون” جيف بيزوس القائمة بثروة تبلغ 190.8 مليار دولار.

المصدر: فوربس