انقرة تقول إنها لن تتراجع عن امتلاك منظومة الدفاع الروسية S-400 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2021 - 00:14

انقرة تقول إنها لن تتراجع عن امتلاك منظومة الدفاع الروسية S-400

منذ 31 mins 11 February، 2021
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