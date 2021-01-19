مصطفى حمدان: وطن الآمال والأحلام يقاوم أصعب المعادلات الخارجية وتوحش الفاسدين في الداخل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2021 - 17:02

مصطفى حمدان: وطن الآمال والأحلام يقاوم أصعب المعادلات الخارجية وتوحش الفاسدين في الداخل

منذ 4 mins 19 January، 2021
مصطفى حمدان
لبنان

قال أمين الهيئة القيادية في حركة “الناصريين المستقلين – المرابطون” العميد مصطفى حمدان “وطن الامال والاحلام من دموع أهل الشهداء يقاوم اصعب المعادلات الخارجية وتوحش الفاسدين في الداخل”.

واضاف حمدان الثلاثاء “البائدون يلفون ويلتفون ويبحثون عن حكومة أوهام وتقطيع وقت ولبنان في خطر داهم”، وتابع “يهربون إلى جبهات الكذب والنفاق اللاوطني المتعارضة وهم ساقطون بأسمائهم وأفعالهم، حرامية المال العام ومجرمي الميليشيات والكانتونات”، وقال “هم عندما كانوا ذات قيمة لم نخف منهم، اليوم هم عظام رميم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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