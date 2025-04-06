مصطفى حمدان: الايام المقبلة تكشف الاسرار المدفونة

قال أمين الهئية القيادية في “حركة المرابطون” في لبنان العميد مصطفى حمدان في حديث له يوم الأحد إن “الايام المقبلة وليس الاشهر تكشف الاسرار المدفونة”.

واضاف حمدان ان “مضمون بيانات الدولة اللبنانية عن زيارة اورتاغوس، تتناقض مع مصادر المبعوثة الاميركية وتسريبات عشاء معراب”، واعتبر ان “‏الايام المقبلة وليس الاشهر تكشف الاسرار المدفونة”.

يذكر ان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع استقبل في منزله في معراب الموفدة الخاصة الأميركية لشؤون لبنان مورغان أورتاغوس التي تزور لبنان وتطلق مواقف داعمة للعدو الاسرائيلي في انتهاك فاضح لكل الاعراف الدبلوماسية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام