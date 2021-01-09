السفارة الروسية :لا معلومات حتى الآن عن وجود روس بين المحتجزين أو المصابين بأحداث واشنطن

أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة اليوم السبت، بعدم توفر معلومات عن وجود روس بين المحتجزين أو المصابين جراء أعمال العنف التي جرت يوم الأربعاء بمبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن .

وأفادت البعثة الدبلوماسية في بيان على موقعها على الفيسبوك أن “السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة تراقب عن كثب بما يخص الوضع الناشب في منطقة العاصمة، وأنها طلبت من وزارة الخارجية الأميركية بإطلاعها في حال وجود روس بين المحتجزين أو المصابين( جراء أعمال العنف التي جرت يوم الأربعاء بمبنى الكابيتول في واشنطن)”.

وبحسب بيان البعثة الدبلوماسية لا توجد حتى الآن مثل هذه الوقائع ، لكن إذا لزم الآمر ستقدم للمواطنين المساعدة القنصلية والقانونية.

وقد اقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء الأربعاء، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

المصدر: وكالة سبوتنيك