وفد من الاحزاب القومية في لبنان زار صور: لمواجهة المخطط الأميركي بتغيير خارطة المنطقة

جال ‎وفد من رؤساء وقادة الأحزاب القومية اللبنانية يوم الاربعاء في مدينة صور الجنوبية.

وقد ضم الوفد: رئيس حزب “الاتحاد” النائب حسن مراد، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ربيع بنات، القائد العام لـ”الحرس القومي العربي” أسعد حمود، رئيس “التيار العربي” شاكر برجاوي، ممثل رئيس الهيئة القيادية في “المرابطون” العميد مصطفى حمدان وعضو المجلس السياسي في “الحرس القومي العربي” عصام فاخوري.

بداية، زار الوفد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس ثم عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين، ثم انتقل الوفد الى النصب التذكاري لعنصر الحزب القومي محمد زيات حيث وضع إكليلا من الزهر على النصب، وإكليلا آخر على نصب شهداء صور .

ثم انتقل الوفد إلى نادي التضامن -صور، حيث عقد اجتماع لوفد رؤساء الأحزاب والقوى القومية، صدر بعده بيان أشار الى انه “بعد اعادة تفعيل العدوان على قطاع غزة، يمكن اعتبار أنّنا لا نزال في عمق المواجهة مع المشروع الأميركي الواضح والرامي لتهجير أهلنا في القطاع وفي الضفة الغربية نحو كيانات أخرى والعمل على توطينهم فيها”، وتابع أن “هذا المشروع يشكل صراعًا وجوديًا لا يمكن الصمود بمواجهته إلا بمقاومة على مختلف الصعد، عسكرية وسياسية وثقافية”.

ودعا البيان “الدول العربية لتحمّل مسؤولياتها في الدفاع عن فلسطين، ورفض المخطط الأميركي بتغيير خارطة المنطقة وتقسيم المقسم فيها لزيادة شرذمتها وتعبيد الطريق أمام مشروع اسرائيل الكبرى”، وحيا “المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن التي لا تزال مصرّة على المواجهة رغم الكلفة الباهظة لهذا القرار وهذا الفعل”.

وطالب البيان “الحكومة اللبنانية والجيش الدفاع عن الجنوب والبقاع والعمل على تحرير الأرض والأسرى والشروع بإعادة الاعمار، كون الأمن الاجتماعي لأهالي القرى يوازي الاستقرار الأمني والعسكري أهميةً”، وحيا “كل الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن الأرض والذين لولاهم لكنا أمام سیناريو مشابه لما يحصل في سوريا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام