مدينة صور تفتتح موسمها السياحي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2023 - 20:22
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدعو مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء المقبل للبحث في موضوع النازحين السوريين والدعوى ضد رياض سلامة
الشيخ نبيل قاووق: البلد بحاجة تقاطعات لمصلحة الوطن وليس لمصالح شخصية وللذين يحمسون وللذين يتحمسون لا تخطئوا بالحسابات
الشيخ قاووق: إن تبني حزب الله للحوار غير المشروط على مستوى المشاركين والمرشحين هو موقف جدي وليس مناورة إعلامية او سياسية
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان: مواجهة عناصر الجيش للعدو في كفرشوبا مشهدية تسرّ القلوب
الخارجية السورية: ندين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان والتي لن تلقى سوى الخيبات المتتالية والهزائم المستمرة
قوة من جنود الإحتلال معززة بالآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة
قوات الاحتلال تجبر الأهالي على فتح محالهم التجارية لسحب تسجيلات الكاميرات ما أدى إلى اندلاع مواجهات
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشهيد الشيخ خضر عدنان إلى جانب 11 شهيداً
المجلس التشريعي الفلسطيني: نستنكر استقبال مجلس النواب المغربي لرئيس كنيست الاحتلال في سابقة خطيرة تخالف إرادة شعب المغرب
المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: حجم الأموال الإيرانية المفرج عنها 1.5 مليار يورو ويجري الإفراج عن مليار آخر
مكتب الرئيس الإيراني: اتصال بين السيد إبراهيم رئيسي ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون أكد فيه سعيه لتعزيز التفاعل مع إيران
مكتب الرئيس الإيراني: السيد رئيسي وماكرون أكدا على تعزيز التواصل بخصوص المفاوضات النووية واستمرار التعاون بين البلدين
سفير إيران لدى النمسا: المفاوضات مستمرة حالياً بين إيران واوروبا لتسوية قضايا بينها رفع العقوبات
سفير إيران لدى النمسا: مستعدون للمفاوضات وإذا كان هناك مشكلة عدم جهوزية فهي من جانب الدول الأوروبية وأمريكا
هدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة ابتداءً من صباح اليوم السبت
نقابة أطباء ولاية غرب دارفور: مدينة الجنينة تشهد عمليات قتل وتشريد للمدنيين ونهب ممتلكاتهم
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يزور مقر هيئة الحشد الشعبي ويعقد اجتماعاً موسعاً مع قيادة العمليات والأركان
الرئيس الأوكراني: الهجوم المضاد قائم بالفعل ولن أكشف في أي مرحلة هو الآن
الرئيس الأوكراني: بحثت مع رئيس الوزراء الكندي الوضع في جبهات الجنوب ونقترب من التوصل لاتفاق بشأن الطائرات المقاتلة
رئيس الوزراء الكندي: سنقدم 500 مليون دولار لأوكرانيا وسنستمر في تدريب الطيارين الأوكرانيين
الدفاع الروسية: محاولات القوات الأوكرانية القيام بهجوم على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا باءت بالفشل
الدفاع الروسية: دمرنا قافلتي مدرعات و9 دبابات بينها 5 من طراز ليوبارد خلال محاولات الهجوم في زابوروجيا وباخموت
قناة كان العبرية: ألمانيا بصدد شراء منظومات دفاع جوي من نوع "حيتس 3" الإسرائيلية بنحو 4.3 مليار دولار
وزارة الدفاع التركية: مقتل 5 أشخاص إثر انفجار مصنع صواريخ في أنقرة
مدينة صور تفتتح موسمها السياحي
منذ 2 ساعة
10 June، 2023
اقتصاد
-
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مدينة صور تطلق فعالياتِها السياحية للصيف في مراسمَ احتفالية رعاها وزير الثقافة محمد وسام المرتضى.
السياحة في صور
السياحة في لبنان
مدينة صور
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