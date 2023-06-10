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June 10 2023 - 20:22

مدينة صور تفتتح موسمها السياحي

منذ 2 ساعة 10 June، 2023
اقتصاد - صفحات منوعة

مدينة صور تطلق فعالياتِها السياحية للصيف في مراسمَ احتفالية رعاها وزير الثقافة محمد وسام المرتضى.

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