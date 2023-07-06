وقفة لصيادي الأسماك في صور احتجاجا على الصيد غير الشرعي واستعمال الديناميت

نفذ صيادو الأسماك في صور وقفة احتجاجا على ما “يتعرض له بحرهم وشاطئه من استفحال في استعمال الديناميت والكومبرسيرات تحت المياه والسموم والصيد غير الشرعي”.

وحملوا “نواب المنطقة ووزارة الداخلية والبلديات مسؤولية ما يجري”، لافتين إلى “إقدام بعض الصيادين من غير الجنسية اللبنانية على فعل ذلك”.

وحذروا من “عواقب استمرار استعمال الديناميت”، لافتين إلى أنها “تقضي على الثروة الحيوانية البحرية”.

وطالبوا “شرطة الشواطئ والقوى الأمنية بمنع هذه الأعمال غير الشرعية التي تقضي على السياحة البحرية”.

كما دعوا “الجيش الى الضرب بيد من حديد للقضاء في هذا الأمر”.