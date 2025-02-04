روسيا: القضاء على 1265 عسكريا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات للجيش الاوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الثلاثاء “القضاء على 1265 عسكريا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى لقوات كييف خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وقالت الوزارة “عززت قوات الشمال الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 35 قتيلا ودمرت له 3 مدافع ومحطة حرب إلكترونية”، وتابعت “عززت قوات الغرب الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وكبدت العدو 290 قتيلا ودمرت له دبابة و3 مدرعات منها مدرعتا (أم 113) أمريكيتان و14 مركبة و9 مدافع و3 مستودعات ذخيرة”.

واضافت الوزارة “تواصل قوات الجنوب الروسية تقدمها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 260 قتيلا ودمرت له مدرعة و4 مركبات و4 مدافع ومستودعي ذخيرة و3 محطات حرب إلكترونية”، وتابعت “تواصل قوات المركز تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 510 قتلى ودمرت له دبابة ومدرعتين إحداهما (برادلي) أمريكية و10 مركبات و8 مدافع”، ولفتت الى ان “قوات الشرق عززت مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 140 قتيلا ودمرت له دبابة و6 مدرعات ومركبتين و7 مدافع ومستودع ذخيرة”.

وأشارت الوزارة الى ان “قوات دنيبر ألحقت خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه وصدت هجوما واحدا وكبدته 30 قتيلا ودمرت له 3 مركبات ومحطتي حرب إلكترونية”، وتابعت “تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية والمطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة والوقود ومواقع إطلاق المسيرات”، وأكدت “إسقاط 68 مسيرة وصاروخ نيبتون أوكراني موجه، وصواريخ هيمارس أمريكية”.

المصدر: روسيا اليوم