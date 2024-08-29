القيادي في حركة حماس عزت الرشق: تصريح نتنياهو عن تخصيص أماكن بغزة للتطعيم ليس موافقة على هدنة إنسانية طالبت بها الأمم المتحدة ومنظمات دولية بل مراوغة لمواصلة حرب الإبادة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 00:02

القيادي في حركة حماس عزت الرشق: تصريح نتنياهو عن تخصيص أماكن بغزة للتطعيم ليس موافقة على هدنة إنسانية طالبت بها الأمم المتحدة ومنظمات دولية بل مراوغة لمواصلة حرب الإبادة

منذ 42 mins 28 August، 2024
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