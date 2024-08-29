القيادي في حركة حماس عزت الرشق: تصريح نتنياهو عن تخصيص أماكن بغزة للتطعيم ليس موافقة على هدنة إنسانية طالبت بها الأمم المتحدة ومنظمات دولية بل مراوغة لمواصلة حرب الإبادة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 00:02
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القيادي في حركة حماس عزت الرشق: تصريح نتنياهو عن تخصيص أماكن بغزة للتطعيم ليس موافقة على هدنة إنسانية طالبت بها الأمم المتحدة ومنظمات دولية بل مراوغة لمواصلة حرب الإبادة
منذ 42 mins
28 August، 2024
عاجل
نتنياهو
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