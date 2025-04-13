تصاعد في الاعتراض داخل جيش الاحتلال… ونتنياهو يرد: غوغائيون يخدمون أعداء “إسرائيل”

تتزايد مظاهر الاعتراض داخل صفوف جيش الاحتلال على استمرار الحرب في قطاع غزة، الأمر الذي استدعى ردًّا من رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، واصفًا المعترضين بـ”الغوغائيين الذين يقدمون خدمة مجانية لأعداء إسرائيل”.

وفي هجوم واسع، شنّ نتنياهو انتقادات لاذعة ضد عدد من الضباط والجنود في مختلف الوحدات العسكرية الذين وقعوا على عرائض تطالب بوقف الحرب وتشُكك في خلفيات قرار الحكومة بمواصلتها، معتبرين أن الدوافع وراءها سياسية وشخصية أكثر منها أمنية. وتأتي تصريحات نتنياهو وسط اتساع دائرة الاعتراض لتشمل وحدات في سلاحي الجو والبر، والبحرية، إضافة إلى جهاز الاستخبارات العسكرية.

وفي هذا السياق، قال المحلل العسكري الصهيوني روعي شارون: “انضمت وحدة 8200 إلى الاعتراض، وفي المساء انضم لواء المظليين، ووحدة ‘شاييطت 13’، ووحدة هيئة الأركان الخاصة، و’شَلداغ’، ووحدة ‘موران’، حيث وقع ما بين 150 إلى 200 من عناصرها – لا يزالون في الخدمة الاحتياطية الفعلية – على عرائض مشابهة لرسالة الطيارين التي تؤكد أن استمرار الحرب نابع من دوافع سياسية لا من اعتبارات أمنية”.

ويرى مراقبون صهاينة أن هذه الرسائل تعكس عودة الانقسام الداخلي الذي كان قد تفجّر قبل الحرب على خلفية التعديلات القضائية، لكنه يأخذ اليوم منحًى أكثر خطورة في ظل استمرار العدوان على غزة.

من جهته، اعتبر القائد السابق لسلاح البحرية في جيش الاحتلال، إليعازر تسيني، أن “إبداء الرأي بشأن عملية عسكرية في ظل الحرب يُعد أمرًا بالغ الخطورة. أنا أخشى أن يذهب الجنود إلى القتال دون أن يحملوا معهم أهم سلاح معنوي، وهو الإيمان بعدالة الطريق. فإذا فقدنا هذا الإيمان، فنحن أمام مشكلة حقيقية. لقد ربينا أجيالًا من الجنود الذين ينظرون إلينا كقادة سابقين، وما نبثّه إليهم الآن يثير الكثير من الإشكاليات في هذه المرحلة الحساسة من الحرب”.

أما المحلل السياسي الصهيوني داني زاكين، فرأى أن “التعاطي الإعلامي مع رفض استمرار الحرب لا يعكس فقط مبادرات فردية من داخل المؤسسة العسكرية أو من قِبَل مسؤولين سابقين، بل يُعد امتدادًا لحملة احتجاجات أوسع بدأت قبل عامين. وقد بادر بعض عناصر سلاح الجو مؤخرًا إلى تفعيلها، حيث اجتمعت مجموعات من الحراك مساء الأمس، وحددت خطواتها القادمة، ووزعت المهام، وصاغت بيانًا موحدًا، مع تغيير أسماء الوحدات المشاركة”.

وفي المقابل، رحبت أوساط اليمين الصهيوني بموقف رئيس الأركان وقائد سلاح الجو الداعم لتسريح الجنود الموقعين على عرائض الاحتجاج، معتبرة أن من الضروري التعامل مع هذه الظاهرة بحزم قبل أن تتفاقم وتخرج عن السيطرة.

المصدر: موقع المنار