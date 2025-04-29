“طرد مشبوه” يصل إلى مكتب نتنياهو وخبراء متفجّرات في الموقع

وصل “طرد مشبوه” إلى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، فيما توجّه خبراء متفجّرات إلى الموقع، بحسب ما أكّدت تقارير إسرائيلية. وذكرت التقارير أن “طردًا مشبوهًا وصل إلى مكتب رئيس الحكومة قبل قليل”، مشيرة إلى أنه “يتم فحصه من قِبل الأجهزة الأمنية”.

وبحسب ما أورده موقع “واللا” الإلكتروني، نقلًا عن مصادر حكومية، فقد “تم اتخاذ إجراءات التعامل مع المواد الخطرة المتّبعة عند وصول أي ظرف مشبوه، والتي تتضمّن إرسال خبراء متفجرات لفحص الطرد، وإغلاق مداخل المكتب”.

وفي سياق متّصل، تعرّض موكب نتنياهو لحادث سير في القدس المحتلة، دون أن يُصاب رئيس الحكومة، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء.

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن “إحدى مركبات الموكب اصطدمت بدراجة نارية قرب مكتب نتنياهو في القدس”، مؤكدة أن الحادث لم يُسفر عن إصابات.

وقد فتحت الشرطة تحقيقًا في أسباب الحادث.

المصدر: عرب 48