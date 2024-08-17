إيهود باراك: نتنياهو غير مخول باتخاذ قرار رفض الصفقة من تلقاء نفسه وبحسب القانون فإن الكابينت وحده هو الذي يحق له اتخاذ القرار ويعتبر الرفض حكماً بالإعدام على المختطفين وانتهاكاً للأمن القومي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 23:24

إيهود باراك: نتنياهو غير مخول باتخاذ قرار رفض الصفقة من تلقاء نفسه وبحسب القانون فإن الكابينت وحده هو الذي يحق له اتخاذ القرار ويعتبر الرفض حكماً بالإعدام على المختطفين وانتهاكاً للأمن القومي

منذ 2 ساعة 17 August، 2024
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