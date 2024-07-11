الخط الساخن| خلال عاشوراء: طعام وشراب على حب الحسين لكل المارة في الضاحية

ديما جمعة

في الأعوام القليلة الماضية كثرت ظاهرة توزيع الطعام والشراب على حب الحسين (ع) خلال العشر الاوائل من شهر محرم، وقد اشار سماحة السيد حسن نصر الله عدة مرات وفي اكثر من خطاب على وجوب العمل على استمرارها وتطورها، وفي الليلة الاولى من احياء عاشوراء هذا العام اعاد التذكير بقوله “بالرغم من الظروف الحياتية والمعيشية يقدم الناس على الإطعام على حب الحسين (ع) ويجب لهذه الظاهرة أن تستمر وأن تكبر”.

وكان بارزا هذا العام وقبل ايام من بداية محرم، مشهد طرقات الضاحية الجنوبية التي بدأت تزدان بالشعائر الحسينية والرايات السوداء، وبدأ عدد كبير من سكان المناطق بتشييد خيمهم المؤقتة وتنسيق الطاولات والمطباخ على الارصفة واطراف الطريق. وكان لافتا تنظيم كل مضيف والتزامه بالعمل ضمن مساحة محددة ووجود رقم مختلف ورموز تتنوع ببحسب البلديات، ومنذ اليوم الاول لافتتاح المضائف كان واضحا التزام خدام الامام الحسين (ع) بكل شروط النظافة ومعايير السلامة العامة. فكيف يشرح المعنيون الية التنظيم وما هو تقييمهم لمضائف هذا العام؟

في حلقة الخط الساخن من اعداد ديما جمعة تحت عنوان ” الضاحية الجنوبية: مئات المضائف تحت إشراف المعنيين” تحدث عباس ياغي مسؤول العمل البلدي في بيروت عن ترخيص تم تقديمه لاصحاب المضائف لمدة عشرة ايام وتعبئة قاعدة بيانات لضمان السلامة العامة للغذاء واشار الى ان عدد المضائف هذا العام في الضاحية الجنوبية تجاوز ال400، واشار الى تركيز المعنيين على منع زحمة السير امام المضائف والتشديد على منع الصوتيات المرتفعة التي تزعج سكان الحي،

وعن الملف الصحي اشار قاسم بيضون مدير مديرية الصحة الاجتماعية في الهيئة الصحية ان العمل بدأ منذ العام الماضي مع الاشارة الى ان عدد المضائف ازداد بنسبة 57% عن العام الماضي، يراقبهم 65 مراقب في كل لبنان (بيروت وضواحيها ، البقاع ، منطقة جبل عامل الاولى والثانية). وهذا الفريق تم تدريبه على مدى ثلاثة اشهر للتمكن من اتمام المهام الموكلة اليه بسهولة، وتم تحديد نوعية الطعام وجودته ومصادر مكوناته عبر استمارة التدقيق.

اضافة الى توزيع عشرات النصائح والارشادات ابرزها:

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المصدر: موقع المنار