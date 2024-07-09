“سرايا القدس”: قصفنا بقذائف الهاون تموضعاً لجنود الاحتلال وآلياته في محيط منطقة العبد جبر جنوب مخيم يبنا بمدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني الذي سيقام تكريمًا للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 عصرًا في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني الذي سيقام تكريمًا للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة" يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 عصرًا في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
“سرايا القدس”: قصفنا بقذائف الهاون تموضعاً لجنود الاحتلال وآلياته في محيط منطقة العبد جبر جنوب مخيم يبنا بمدينة رفح
منذ 51 mins
9 July، 2024
عاجل
رفح
سرايا القدس
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